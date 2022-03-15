علي العربي يلفت الأنظار في مسلسل «منورة بأهلها»

سجل الفنان علي العربي حضوراً مميزاً من خلال شخصية محمد أسامة بطل الجمهورية في المصارعة، الذي يواجه مصيراً مجهولا محفوفاً بالمخاطر بعد قدومه من صعيد مصر إلى القاهرة، وذلك ضمن أحداث مسلسل "منورة بأهلها" الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، للمخرج السينمائي الكبير يسري نصر الله.

وبقدومه بصحبة شقيقه الوحيد من مدينة قنا إلى القاهرة، للمشاركة في بطولة الجمهورية للمصارعة الروماني، تنقلب حياة محمد أسامة رأساً على عقب، بعد أن أصبح هدفاً لعصابة متوغلة في الأعمال غير المشروعة والغامضة والتي من بينها ما يبدو أنها متاجرة في الأطفال حديثي الولادة، وغيرها من الأنشطة التي يتربحون من وراءها، ليجد محمد نفسه في صراع بين التمسك بمبادئه والامتثال لابتزاز هذه العصابة لكي ينجو بحياته هو وشقيقه.

يُذكر أن علي العربي كان بطلاً حقيقياً للجمهورية في المصارعة قبل إحترافه للإخراج والتمثيل، لذلك استطاع من خلال شخصية محمد أسامة أن يستعرض إمكانياته المذهلة في المصارعة دون ادعاء، وذلك في مشهد مثير للدهشة، لكنه سرعان ما يتحول إلى مشهد مثير للرعب، بعد أن أجبرته العصابة على أن ينهي جولاته التنافسية بقتل خصمه، وذلك إرضاءً لرغبة أحد الأثرياء الذي يتمتع بمشاهدة مثل هذا العنف، ومن باب التغيير وإرضاءً لميول هذا الثري قررت العصابة أن يتصارع محمد مع كلاب شرسة، فهل سينجوا؟.

مسلسل "منورة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي، وبطولة ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، سلوى خطّاب، ناهد السباعي، رانيا يوسف، سلوى محمد علي، وعباس أبو الحسن، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تؤيد في البداية ضد مجهول لعدم كفاية الأدلة، لكن وكيل النيابة آدم (أحمد السعدني) يفتح ملف القضية من جديد ليبدأ رحلة في التعرف على عالم غريب وأشخاص تربطهم أسرار غامضة، تتكشف له من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزل القتيل.