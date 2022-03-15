إزال نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لافتة «نادي القرن الحقيقي»، من على سور الأبيض بـ ميت عقبة، في ساعات متأخرة من مساء أمس، وذلك قبل صدور حكم نهائي من قبل المحكمة الاقتصادية يوم 27 من الشهر الجاري، حتى لا يظل تعليقها ليوم الجلسة لتفادي العقوبات والغرامات من قبل المحكمة.

وقام الجهاز التنفيذي وإدارة الخدمات بالنادي بإزالة اللافتة الأكبر بين جميع لافتات نادي القرن بأسوار النادي، وهي التي تعارضت مع كل أحاديث رئيس القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، والتي أكد على عدم إزالة اللافتة.

وأكد تقرير الخبراء، الذي قدم لـ مرتضى منصور، على إدانة نادي الزمالك وتوقيع عقوبة منتظرة على الأبيض من قبل المحكمة الاقتصادية، لذلك يرغب رئيس الزمالك في إزالة اللافتة لتفادي أي عقوبات أو غرامات مالية على نادي الزمالك من قبل المحكمة الاقتصادية.

ويهدد الزمالك بتوقيع عقوبة عليه من المحكمة الاقتصادية بين 50-60 مليون جنيه لصالح النادي الأهلي يوم 27 مارس، وقد حددت المحكمة الاقتصادية يوم 27 مارس الجاري للنظر في شكوى الأهلي ضد نادي الزمالك بإزالة اللافتة.

ويرفض الأهلي في وقت سابق التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادي القرن الإفريقي، بالمحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادي القرن الإفريقي.

وكان الأهلي، طالب بـ50 مليون جنيه، تعويضًا من نادي الزمالك، عن الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادي الأبيض شعار نادي القرن.