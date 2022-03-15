جامعة سوهاج تجري القرعة العلانية لأولمبياد الكليات المتخصصة

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إجراء القرعة العلانية لمنافسات "أولمبياد الكليات المتخصصة" لكليات التربية الرياضية، لأول مرة عبر منصة زووم الإلكترونية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابي، بالتعاون مع الجامعة، تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"، وذلك فى الفترة من ١٧ حتى ٢٠ من مارس الجارى بمشاركة 264 طالبا وطالبة يمثلون 12 جامعة حكومية.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن الأولمبياد تقام بإشراف وتوجيه ودعم مباشر من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، الذي يحرص بشكل مستمر على استضافة جميع الأنشطة الطلابية ورعايتها، ذاكرا أن القرعة أقيمت بشكل علني بهدف تحقيق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث لاقت استحسانا من الجامعات المشاركة، موجهاً الشكر لجميع الحاضرين لمراسم إجراء القرعة على الهواء مباشرة.

ومن جهته، لفت الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام على الأولمبياد، إلى إجراء القرعة لأول مرة "أون لاين" عبر منصة زووم الإلكترونية، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاثة مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، في عدد من المنافسات الرياضية المعروفة منها، خماسي كرة القدم طلبة فقط، بينما لعبة تنس الطاولة وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة 3×3 طلبة وطالبات.

وقال الدكتور محمد إمام، رئيس لجنة المسابقات، إنه حضر إجراء القرعة، صبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية ونائب المشرف العام على الأولمبياد، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، والخطيب محمد مسئول التواصل بالأولمبياد، ولفيف من أعضاء اللجنة من الأخصائيين الرياضيين بالمركزية.