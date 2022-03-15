بعد مرور 100 عام على إعلان استقلال مصر رسميا عن بريطانيا وتأسيس المملكة المصرية واعتراف بريطانيا بها، كنتيجة مباشرة لتصريح 28 فبراير 1922 الشهير وكواحد من الآثار الكبرى لثورة 1919، تعيد "الشروق" قراءها إلى أجواء تلك الفترة وترصد كيف استقبل القصر السلطاني والنخبة السياسية لهذه التطورات، من واقع ما نُشر في جريدة الوقائع المصرية (الرسمية) وجريدة المقطم المقربة من بريطانيا خلال شهريّ فبراير ومارس 1922.

تبليغ من المندوب السامي إلى حضرة عظمة السلطان

نشرت الوقائع المصرية في 28 فبراير تصريح المندوب السامي إدوارد ألنبي بالنيابة عن الحكومة البريطانية برفع الحماية البريطانية وتمكين مصر من إنشاء دولة مستقلة، بينما قامت جريدة المقطم في عددها الصادر في نفس اليوم بنشر بيان اللورد ألنبي نصا بجانب نشر التصريح، معتذرة لقرائها بسبب تأخير وصول البيان لها، وبالتالي التأخر في طباعته.

"بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي جاهرت بها ترغب في الحال الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة".

"وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:

1 - انتهت الحماية البريطانية على مصر، وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.

2 – حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات، (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٤.

3 - إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين، تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي:

(أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.

(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة

(جـ) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات

(د) السودان.

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن.

تشكيل الحكومة الجديدة:

في عدد جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 1 مارس 1922، تم الإعلان عن تشكيل الوزارة الجديدة، وهو اليوم الذي تلا الإعلان عن تصريح 28 فبراير.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الجديد عبد الخالق ثروت باشا بالإعلان الأسماء المرشحة لشغل مناصب الوزراء في الوزارة الجديدة، كما علق على بيان المندوب السامي ألنبي وتصريح 28 فبراير.

بجانب كونه رئيسا لمجلس الوزراء، احتفظ ثروت بوزارتي الداخلية والخارجية، على أن يكون إسماعيل صدقي باشا وزيرا للمالية، وإبراهيم فتحي باشا وزيرا للحربية والبحرية، وجعفر ولي باشا وزيرا للأوقاف، ومصطفى ماهر باشا وزيرا للمعارف العمومية، ومحمد شكري باشا وزيرا للزراعة، ومصطفى فتحي باشا وزيرا للحقانية، وحسين واصف باشا وزيرا للأشغال العمومية، وواصف سميكة بك وزيرا للمواصلات.

علّق عبد الخالق ثروت على تصريح 28 فبراير في خطاب رسمي للسلطان فؤاد الأول نشر على صفحات الوقائع المصرية قائلا، "يا صاحب العظمة، لم يكن لزملائي ولي ونحن نشاطر الأمة أمانيها في الاستقلال، إلا أن نشكر الوفد الرسمي الذي تولى المفاوضات لعقد اتفاق مع بريطانيا العظمى على ما فعل، فلم يكن يسعنا أن نتولى أعباء الحكم مادامت المبادئ التي تسترشد بها الحكومة البريطانية في سياستها نحو مصر هي تلك التي كانت تظهر من مشروع 10 نوفمبر من العام الماضي ومن المذكرة التفسيرية التي تلته، فإن تولي الحكم في ظل هذه المبادئ قد يكون فيه معنى القبول بها".

أوضح ثروت أن "البيان الذي كتبه فخامة المندوب السامي البريطاني إلى عظمة السلطان، وأن تصريح الحكومة البريطانية في البرلمان أحدثا تغييرا كبيرا جعل من الممكن تأليف هذه الوزارة، مشيرا إلى أن الشعور الوطني قد حصل على ترضية من هاتين الوثيقتين، ليس فقط من ناحية الاعتراف باستقلال مصر حالا وقبل أي اتفاق بحسب، ولكن أيضا لأن المفاوضات القادمة ستكون حرة غير مقيدة بأي تعهد سابق".

أكد ثروت للسلطان على أنه لم يبق لمصر سوى أن تثبت لبريطانيا العظمى أن ليس بها في سبيل حماية مصالحها من حاجة للتشدد في طلب ضمانات قد يكون بها مساس باستقلال مصر، مشيرا إلى أن خير الضمانات في هذا الصدد هو حسن نية مصر ومصلحتها في حفظ العهود.

تحدث ثروت عن أهمية وجود الدستور في هذه المرحلة المهمة في التاريخ المصري قائلا، "ترى الوزارة أنه لكي تكون جهود البلاد في سبيل تحقيق كامل لأمانيها، يجب أن يؤلف بين عمل الحكومة وعمل هيئة تنوب عن الأمة على أن تسعى الهيئتان متساندتين لأغراض متحدة، ولذلك فإن الوزارة ستعمل في الحال على إعداد مشروع دستور طبقا لمبادئ القانون العام الحديث، وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسئولية الوزارية ويكون بذلك للتهيئة النيابية حق الإشراف على العمل السياسي المقبل".

قال ثروت إن هذا الدستور الجديد سيقتضي إلغاء العمل بالأحكام العرفية، وإجراء الانتخابات في أحوال عادية في ظل نظام تمتنع عنه كل التدابير الاستثنائية، مشيرا إلى أن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج.

أوضح ثروت أن النظام الإداري بمصر أصبح لا يتناسب مع النظام السياسي الجديد ومع الأنظمة الديمقراطية التي ستحصل عليها البلاد، وبناء على ذلك أشار إلى اعتزام الوزارة الجديدة أن تتولى الحكم بلا شريك، على أن تتحمل مسئوليته أمام الهيئة النيابية المصرية، مؤكدا أن الوزارة سيكون هدفها في الحكم هو المصلحة القومية دون غيرها.

أنهى ثروت خطابه للسلطان فؤاد الأول قائلا، "إنني لا أزال لعظمتكم العبد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين"، في حين رد السلطان فؤاد الأول على الخطاب بموافقته على الوزراء الذين رشحهم ثروت للوزارة الجديدة، وأمر بتأليف الوزارة وبداية عملها رسميا.

المقطم تعلق على التطورات

قالت جريدة المقطم في عددها الصادر بتاريخ 2 مارس، إن مصر الآن تشهد مرحلة أخرى في قضيتها، حيث أمامها القرار الذي أقرته الحكومة البريطانية والمشروع الذي وضعته لحل المسألة المصرية.

أوضحت جريدة المقطم أن ألنبي جاء إلى مصر ليقابل مباشرة السلطان فؤاد الأول ويقوم بتسليمه البيان والتصريح البريطاني، مؤكدة على أن هاتين الوثيقتان هما حديث المجالس في مصر سواء قبل أو بعد قراءتهما، حيث يريد المصريون التدقيق في كل كلمة ليفهموا معناها وما وراءها ويستطيعوا الحكم على حديث بريطانيا العظمى.

أشارت الجريدة إلى أن المشروع الذي اقترحته بريطانيا العظمى يمس مصير مصر ومستقبل أهلها ليس فقط في الجيل الذي كان يعيش في عام 1922م، بل يمس جميع أجيال مصر القادمة، مؤكدة على أنه نظرا لأهميته الكبرى يجب أن يتم الحكم عليه بعد وقت من الإمعان في قراءته دون إصدار أحكام سريعة بشأنه.

وأضافت: "في هذه المباحثات الخطيرة، لن يوفي الموضوع حقه في مقالة يكتب عنها كاتب في جريدة سريعة يومية خلال مقالتين أو ثلاث، فلن يحمل الصحافي على عاتقه قيمة إصدار الحكم في مشروع يراد من الأمة أن تحكم عليه بروية وفقا لإرادتها ومشيئتها، بعد أن تمعن النظر فيه، فالأمة هي صاحبة الكلمة العليا والقول الفصل في هذه المسألة".

أكدت الجريدة أن ضميرها الصحفي يمنعها من الحكم على هذا الحدث عظيم الشأن، موضحة أن دورها لا يكمن في الاستئثار على الحكم على المشروع الذي قدمته بريطانيا العظمى لمصر، بل يكم في أن تكون مرآة للرأي العام، حيث تبسط الجريدة المشروع للمواطنين بكل ما أوتيت من جهد، ثم تصف رأيهم فيه عبر صفحاتها.

التعليق الوحيد على تصريح 28 فبراير الذي ذكرته جريدة المقطم في هذا العدد هو أنها لاحظت تغيير لهجة اللورد ألنبي في هذا البيان عن لهجته في المذكرة التفسيرية التي قدمها للسلطان فؤاد في 3 من ديسمبر 1921، والتي قابلتها الأمة بنفور شديد، موضحة أن هذه اللهجة المختلفة وهذا البيان جاءا في هذا الوقت بالتحديد لتخفيف انتقادات الشعب المصري ورفضه للمذكرة التفسيرية، والتخفيف أيضا من الانتقادات التي وجهت لبريطانيا العظمى داخل إنجلترا نفسها.

وكما وعدت القراء، شرحت المقطم خلال العدد المشروع الذي قدمته بريطانيا العظمى خلال تصريح 28 فبراير، مقسمة بنود البيان إلى فقرات، وموضحة أهمية كل بند بالنسبة للشأن المصري والشأن البريطاني، وما وراء هذه البنود، بشرح ما تقصده بريطانيا ومصلحتها من وراؤها، مشددة على أن الأمة يجب أن تأخذ قرارها بنفسها وفقا لما تراه.