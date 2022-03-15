دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف فعاليات المقاومة الشعبية واستمرارها في المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والتصدي لاعتداءاتهم.

وقالت القوى، في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إن التحضيرات جارية لفعاليات كبرى يشارك بها كل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، والتي ستكون ذروتها في يوم الأرض الخالد.

وذكرت القوى الفلسطينية أنها ناقشت في اجتماع لها اليوم آخر المستجدات السياسية وجرائم الاحتلال المتصاعدة والاقتحامات والإعدامات الميدانية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم بدم بارد، مستغلة انشغالات العالم بمجريات الحرب التي تجري، من أجل فرض وقائع على الأرض من استيطان وتهويد وقتل وتصفية.

وأضافت أن هذا يتطلب سرعة تدخل فاعل وجدي من قبل المجتمع الدولي، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والتأكيد على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي لا يمكن أن تتجزأ.

وأكدت القوى أن سياسة التصفية والإعدامات التي يقوم بها جيش الاحتلال لن تكسر عزيمة الفلسطينيين ، أو تثنيهم عن التمسك بحقوقهم وثوابتهم المتمثلة بحق عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشددت على أن هذه الجرائم لن تخيف الشعب الفلسطيني الذي يصر على مواصلة المساعي من أجل تجريم الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتصاعدة بحقه، خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومن هنا تأتي أهمية تسريع آليات عملها لمحاكمته على هذه الجرائم، وقطع الطريق على مواصلتها وعدم الإفلات من العقاب، بالتزامن مع أهمية تظافر المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام استمرار هذه الجرائم والتصعيد.

وحذرت القوى من خطورة دعوات المستوطنين خلال الأيام المقبلة، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، والذي يأتي بالتزامن مع استهداف أهلنا الصامدين في المدينة المقدسة، وما يجري في أحياء سلوان والشيخ جراح وغيرها، ما يتطلب استمرار تكثيف الجهود للدفاع عن حقوقنا وأرضنا في مواجهة الجرائم الاحتلالية.

وأكدت القوى أهمية التمسك بتجسيد الوحدة الوطنية بين كل مكونات الشعب ، في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، والمضي بفتح الحوار الوطني للوصول الى وحدة جامعة تنهي الانقسام، وتقطع الطريق على استفادة الاحتلال من بقائه وتعزيز صمود وطاقات ومقاومة شعبنا في معركتنا المستمرة من أجل الحرية والاستقلال.