 تقرير: حظر روسيا تصدير الحبوب يهدد الإمدادات الغذائية الدولية - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 مارس 2022 11:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

تقرير: حظر روسيا تصدير الحبوب يهدد الإمدادات الغذائية الدولية

برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:14 م
تتنامى المخاوف من نقص الغذاء بعدما أعلنت روسيا فرض قيود على صادرات القمح والشعير والشوفان وحبوب أخرى.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تنتج روسيا أكثر من 11 % من القمح في العالم.

وتستخدم الحبوب المستوردة من روسيا في ألمانيا بصورة رئيسية لإطعام الماشية.

ويساور منتجو الألبان الآن القلق إزاء ارتفاع أسعار الطاقة الذى يمكن أن يساهم من بين هعوامل أخرى فى زيادة تكلفة الإنتاج.

وقال الاتحاد الألماني للخبازين إن "وقف الصادرات لن يعقبه أي تبعات مباشرة، لأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مكتفيان ذاتيا من الحبوب".

إلا أن المخابز ستشعر أيضا على المدى الطويل بأزمة ارتفاع أسعار الحبوب، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من مصدري الحبوب المهمين.

وهناك دول أخرى من المحتمل أن تتضرر أكثر في المدى القصير، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مصر وتركيا وأذربيجان والسودان تستورد حوالي 40% من احتياجاتها من القمح من روسيا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك