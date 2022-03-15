محافظ البحر الأحمر: التحرك بشكل مفاجئ للرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه قام بحملات مفاجئة على الأسواق، من أجل التصدي لكل محاولات تخزين السلع، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في رغيف الخبز.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه قام بإجراء استطلاع رأي للسيدات في المحافظة بشأن الأسعار خلال عمليات التسوق، ليعرف من خلالهم نسبة الزيادة في السلع.

وذكر محافظ البحر الأحمر، أنه يسعى إلى إشعال المنافسة بين التجار من أجل مصلحة المواطنين، موضحًا أن منافذ القوات المسلحة والداخلية توفران السلع بأسعار مناسبة كما أن توافر السلع في الأسواق يمنع ارتفاع الأسعار.

وأكد اللواء عمرو حنفي، أنه لا يوجد احتكار للسلع في المحافظة، حيث يتم التحرك بشكل مفاجئ للرقابة على الأسواق مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.