ندد عضو في البرلمان الأوكراني، بقرار رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، بشأن تعريض "المتعاونين مع روسيا" للمسؤولية الجنائية، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ورأى النائب إيليا كيفا، أن قرار زيلنسكي ينطبق على رئيس الجمهورية أيضا، مشيرا في بيان له على قناة "تلجرام"، إلى أن زيلنسكي يمكنه أن يبدأ بتطبيق قراره بمعاقبة نفسه وفرقته المسرحية التي تكسب الملايين من خلال عرض أفلامها في روسيا. ويمكنه أن يحاسب الرئيس الأسبق بوروشينكو أيضا على تجارة الحلويات في روسيا وبيلاروسيا.

وكان زيلينسكي ممثلا كوميديا في وقت سابق.

ووفق القرار الصادر عن رئيس الجمهورية زيلينسكي، يمكن أن يواجه المدان بالتعاون مع "الدولة المعتدية" عقوبة السجن لمدة 15 عاما.