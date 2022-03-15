مصدر بالتضامن: تجهيز 17 ألف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 535 مليون جنيه

تقديم الدعم النقدى والغذاء والدواء لـ14 مليون متضرر من كورونا بـ5,4 مليار جنيه خلال عامين



قال مصدر رسمى بوزارة التضامن، إنه تم تجهيز نحو 16 ألفا و932 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة إجمالية قدرها 535 مليون جنيه فى مناطق الأسمرات 3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2.



وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه جارٍ تأثيث 3196 وحدة سكنية فى مشروع أرض الخيالة والسكن البديل بحدائق أكتوبر، بتمويل يصل إلى 98.9 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال عام 2022 تقدر بـ10 آلاف وحدة بمشروعات زهور 15 مايو وروضة العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه.



وذكر المصدر، أن الوزارة عوضت وقت الأزمات 225 ألف أسرة متضررة من الأزمات والكوارث الفردية والعامة بقيمة 900 مليون جنيه، لافتا إلى أن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من رئيس الجمهورية إلى 200 ألف جنيه خلال عام 2021.



وأكد أن الوزارة ساهمت بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، فى إغاثة النكبات الإقليمية فى الدول العربية والإفريقية بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى 213 مليون جنيه، كما استطاعت الوزارة أن تعبئ مواردها وموارد المجتمع المدنى لتقديم الدعم النقدى والغذائى والدواء للأسر المتضررة من فيروس كورونا المُستجد لتصل إلى نحو 14 مليون فرد، بقيمة 5,4 مليار جنيه، على مدى عامين بدء من مارس 2020.



ونوه المصدر، بأن عدد المسنين الذين يتقاضون دعما نقديا شهريا من الوزارة يبلغ 320 ألف مسن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2,33 مليار جنيه سنويا، كما أصدرت «التضامن» قرارا بإعفاء المسنين فوق سن 70 عاما من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إصدار مقترح لقانون حقوق المسنين لأول مرة فى مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجارٍ مراجعته من مجلسى النواب والشيوخ.