وفد برلماني بريطاني يبحث تطوير العلاقات التجارية مع قطر

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بحث وفد من أعضاء البرلمان البريطاني برئاسة أنجوس بريندان ماكنيل عضو البرلمان ورئيس لجنة التجارة الدولية للمملكة المتحدة، مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتناول الاجتماع المفاوضات المقرر أن تنطلق خلال العام الجاري بشأن اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا.

وأبدى الوفد البريطاني اهتمام بلاده بإقامة علاقات اقتصادية أعمق مع قطر ودول الخليج عامة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفتح الأسواق أمام الشركات القطرية والبريطانية لتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى الاستثمارات القطرية المتنوعة في بريطانيا لاسيما في قطاعات البنية التحتية والعقارات والرياضة.

وأوضح أنجوس ماكنيل أن هدف الزيارة يتمثل في استكشاف فرص التعاون بين الجانبين وبحث آليات تسهيل الاستثمارات المتبادلة.

يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بلغت حوالي 40 مليار جنيه استرليني، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6ر16 مليار ريال قطري في عام 2021، وذلك على الرغم من جائحة كورونا.