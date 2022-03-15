الكرملين: روسيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع أمريكا حال اتخاذ واشنطن موقفا بناء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، إذا اتخذت واشنطن موقفًا بناء.

وردا على سؤال عما إذا كان الحوار بين موسكو وواشنطن وتطبيع للعلاقات مازال خيارا متاحا، أشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان دائمًا يؤيد بناء علاقات جيدة على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مخاوف البعض"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بيسكوف إنه "لعدة عقود، كان الرئيس بوتين يأخذ في الاعتبار مخاوف زملائنا، وكان يطلب منهم أن يأخذوا مخاوفنا في الاعتبار، ولكن حال استبدال هذا الموقف بنهج بناء، لا يساورني شك في أن رئيسنا سيظهر الإرادة السياسية المقابلة".