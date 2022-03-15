أوكرانيا: مقتل 7 أشخاص في هجوم على مدرسة بالقرب من ميكولايف

قُتل مالا يقل عن 7 أشخاص وأُصيب 3 آخرين في هجوم على مدرسة بالقرب من مدينة ميكولاف جنوبي أوكرانيا، وفقا لقوات الدفاع المدني المحلى.

وقالت السلطات، إن الهجوم وقع صباح يوم الأحد الماضى، في قرية زليني هاي، وذلك مع اكتمال عمليات الانتشال ورفع الأنقاض، اليوم الثلاثاء.

واشتبكت القوات الأوكرانية والروسية في قتال عنيف بالقرب من ميكولايف. وتقع المدينة على مصب نهر بوك الجنوب في البحر الأسود.

وفي الوقت ذاته، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إنه تم توثيق وفاة 691 مدنيا بشكل رسمي في أوكرانيا منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير من بينهم 48 طفلا.

وقالت المفوضة السامية ميشيل باشليه أن العدد الفعلي بالتأكيد أكبر من ذلك بكثير ولكن التحقق من عدد الضحايا غالبا سيستغرق عدة أيام من العمل.

وأضافت: "معظم الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم سقطوا بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع المدى، من بينها القصف بالمدفعية الثقيلة ونظم الصواريخ متعددة قواذف الإطلاق والغارات الجوية بالصواريخ والقنابل".