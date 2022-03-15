محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان" بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%.

جاء ذلك بحضور (محمد حمدي دسوقي، وحمادة زهير، وأحمد حسين جودة) أعضاء مجلس النواب، ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

تفقد المحافظ والوفد المرافق له أقسام المعرض للاطمئنان على نسبة التخفيضات، وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واستمع المحافظ لبعض المشاركين في المعرض لمشاركتهم الايجابية في محاربة جشع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة المستغلين للأحداث العالمية الجارية التي تتابعها أجهزة الدولة المصرية وتطوراتها على مختلف الأصعدة.

وأشاد المحافظ بتنفيذ معارض أهلاً رمضان بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" تصل إلى 16 معرضا بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة.