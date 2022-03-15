اكتشاف مقتل مهاب واعترافات عادل الشهاوي في الحلقة التاسعة من منورة بأهلها

استعرضت الحلقة التاسعة من مسلسل منورة بأهلها للمؤلف محمد أمين راضي والمخرج يسري نصر الله، تفاصيل مقتل المصارع الروماني، فبعد أن أصبح انتصاره اعتياديًا، قرر عاصم (عباس أبو الحسن) إجباره على مصارعة نمر، وتركوه في الحلبة يلتهمه النمر وفي النهاية ألقوا به في النيل، مثلما فعلوا مع كل الجثث السابقة، لنكتشف بعد ذلك أن مقتل مهاب (محمد حاتم) كان على يد شقيق المصارع الروماني، ولكن مازلنا لم نتعرف بعد عن القاتل بالسم.

كما حكت علياء فوزي (غادة عادل) كيف اكتشف مهاب أنها شقيقة عادل الشهاوي، وذلك بعد خطة نفذها عادل للإيقاع بينهما، كما سردت أيضًا تفاصيل تخلصها من الكمبيالات التي تخصها عند سلوى شاهين (ليلى علوي)، واكتشافها ما تفعله بالأطفال الرّضع، وتصويرها وهي تُدير بيت للمتعة، ليقررا الاثنان الابتعاد عن بعضهما ونسيان كل منهما الآخر.

وانتهت الحلقة باكتشاف وكيل النيابة آدم (أحمد صلاح السعدني) علاقة صديقه أشرف (علاء حسني) بالعصابة، فبعد أن حاول إبعاده أكثر من مرة عن التحقيق في جريمة القتل، اكتشف آدم صورة تجمعه بعادل الشهاوي وسلوى شاهين، ليربط الخيوط ببعضها، ويدرك أن محاولة قتل أشرف كانت مزيفة، وأنه من البداية يحاول تضليله عن الحقيقة، وفي الوقت نفسه، قرر عادل الشهاوي الاعتراف بكل الأفعال التي ارتكبها مقابل الحماية.. ومن المقرر أن تكشف الحلقة العاشرة والأخيرة تفاصيل وجرائم العصابة الخفيّة.

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى مهاب داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

ويجمع منورة بأهلها للمخرج الكبير يسري نصر الله في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية وهم ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.

محمد أمين راضي كاتب سيناريو ومؤلف مصري من مواليد السويس يونيو 1982. ونجح بين الجماهير والنقاد بعد تقديمه أول أعماله التليفزيونية مسلسل نيران صديقة عام 2013، ثم السبع وصايا والعهد ومملكة إبليس وفيلم من ضهر راجل، أسس شركته Clockwork Temptation المتخصصة في كتابة السيناريو للسينما والتلفزيون وتسويق السيناريوهات في السوق المصري والعربي. أشرف من خلال شركته على كتابة العديد من المسلسلات التليفزيونية المصرية مثل؛ البيوت أسرار، وبنات سوبرمان، وكلام على الورق.