شعبة الخضروات والفاكهة: لا داع للتهافت على المنتجات حتى لا ترتفع أسعارها

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لتكون بجانب المواطن، موضحا أن الأسعار الاسترشادية للسلع تخرج من خلال التداول اليومي الناتج عن العرض والطلب في السلع المعروضة.

ووجه، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، رسالة إلى المواطنين، قائلا: «الأسواق بها وفرة في البطاطس والثوم والبصل ولا داع لتهافت المستهلك على تخزينها حتى لا ترتفع أسعارها».

ولفت إلى أن الأسعار في أسواق التجزئة تزداد بهوامش ربح عن أسواق الجملة، مشيرًا إلى وجود تغيرات لي أسعار الخضار بشكل يومي.

وتابع: «فيه تغيرات في أسعار الخضار بشكل يومي، والإنتاج متعلق بالحالة الجوية ولكن فيه وفرة في المعروض، وأسعار السلع الاستراتيجية تتغير بشكل يومي وفق حركة العرض والطلب، ونواجه ظاهرة الأسواق العشوائية».