الأرصاد: انكسار الموجة الباردة الأربعاء وتحسن الأجواء اعتبارا من الخميس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة الشديدة الحالية التي تضرب البلاد هي نتيجة كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، موضحًا أن درجات الحرارة في دول جنوب أوروبا تنخفض لدرجة الثلوج وحينما تصل إلى هنا يحدث تحسن وارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن الكتلة الهوائية حينما تكون قادمة من هذه المناطق في جنوب أوروبا يحدث لها بعض التحسن في درجات الحرارة لحين الوصول إلى دول إفريقيا.

وأوضح أن الوقت الحالي هو نهاية الفصول ومع نهاية الفصول تكون هناك تقلبات سريعة وخصوصًا مع اقتراب فصل الربيع، معقبًا: «هو فصل التقلبات الحادة والسريعة لحين انتهاء فصل الشتاء رسميا يوم 20 مارس ويوم الأربعاء انكسار هذه الموجة».

وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تبدأ في التحسن يوم الخميس، ناصحًا بالبدء في تخفيف الملابس الثقيلة تدريجيا مع نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع.