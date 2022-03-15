كوريا الجنوبية: تسجيل 362 ألفا و338 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 362 ألفا و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 7 ملايين و228 ألفا و550 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 293 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 10 آلاف و888 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأضافت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 1196 حالة، بزيادة 38 حالة عن اليوم السابق.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن البلاد من المتوقع أن تشهد ذروة حالات الإصابة خلال الأسبوع القادم.