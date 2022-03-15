تجارة الجملة: توفير 100 سيارة متحركة محملة باللحوم والدواجن والسلع في القرى والنجوع

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إنه كان هناك تعليمات من وزير التموين للاستعداد لشهر رمضان؛ لتوفير أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل كافي، وكذلك السلع الحر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مخزون السكر يكفي حتى 5 أشهر، لافتًا إلى أن هذا هو الرصيد الفعلي الاستراتيجي؛ بخلاف ما يتم إنتاجه «وتم تخفيض الأسعار بالفعل، وعندنا 200 شادر».

ولفت إلى وجود المجمعات التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومشروع جمعيتي لبيع السلع بأسعار مناسبة.

وتابع أنه تم توفير 100 سيارة متحركة تصل حمولتها حتى 5 أطنان محملة باللحوم والدواجن والسلع؛ للوصول للمواطنين في القرى والنجوع، بالإضافة لكوبونات شراء السلع بـ20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، وغير القادرين يمكنهم الحصول- أيضًا- على هذه الكوبونات.

وأكد أن الكوبون يسمح للمواطن الحصول على السلع التي يريدها، مؤكدًا ضخ السلع عند إقبال المواطنين على الشراء، ووجود 105 سلعة متنوعة متوفرة بمعارض أهلاً رمضان، مطمئنًا المواطنين بتوافر السلع بتخفيضات من 25 حتى 30% «والكاجو بـ280 جنيه وبرا بـ400 جنيه».