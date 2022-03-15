الرقابة المالية في فنلندا تحذر البنوك من تداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا

دعت هيئة الرقابة المالية الفنلندية البنوك العاملة في البلاد، إلى الاستعداد لمستويات مخاطر مرتفعة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو نتيجة لذلك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة القول إن تعرض القطاع المالي الفنلندي بشكل مباشر لروسيا ضئيل، حيث إن أقل من 1ر0% من إجمالي أصول القطاع المصرفي معرضة لمخاطر مباشرة جراء التداعيات الناجمة عن الحرب والعقوبات.

كما تقول الهيئة إن المخاطر تنبع من ضعف التوقعات الاقتصادية وتزايد خطر الهجمات الإلكترونية، ذاكرة أن بعض البنوك تعرضت بالفعل لهجمات حجب الخدمة في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس.

وقالت الهيئة إن القطاع المالي في فنلندا سوف يواجه خطورة التعرض غير المباشر للتداعيات لأن الأعمال التجارية سوف تصبح أكثر صعوبة سواء داخل روسيا، أو حال التعامل معها، وإنه لا يمكن تقييم هذه المواجهات حتى الآن.

وأوضحت أن موقع فنلندا كسوق ثانوي بجوار روسيا قد انعكس أيضا في أسعار الأسهم وأسعار الفائدة وسعر التحوط ضد مخاطر الائتمان.

وصرحت أنلي تومينين، المديرة العامة لهيئة الرقابة المالية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكترون بأن "الاستعداد للمخاطر في هذا الوضع الجديد مهم للقطاع المالي، والمجتمع ككل".