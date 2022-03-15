أشاد الإعلامي أحمد موسى، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة توفير السلع الاستراتيجية، وتحديد سعر الخبز السياحي، مؤكدًا أن هدف الاجتماع متابعة الأمن الغذائي.



وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن «مسألة الهيصة والفوضى كفاية»، مؤكدًا أن كل السلع ستكون متوافرة في جميع المحافظات، وأن هناك تخفيضات وهبوط ملحوظ في أسعار السلع.



وتابع أن حديث الرئيس كان واضحًا تمامًا «تحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم»، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق قفز إلى 12 ألف جنيه «وصلنا لمرحلة التحكم في أقوات الناس؛ والعيش ده مش هيبقى بجنيه ونص تاني»، مؤكدًا أن الدولة ستتدخل لعدم التحكم في أكل وشرب المواطنين.



وأكد أن اجتماع الرئيس، طالب فيه بدراسة تكاليف سعر إنتاج الخبز السياحي؛ تمهيدًا لتحديد سعره «ومحدش كان قادر يقول إن احنا هنحدد سعر؛ النهاردة اللي هيحدد السعر رئيس الجمهورية».



وذكر أنه سيتم الالتزام بوزن الرغيف السياحي (95 جراما) وسعره، قائلا: «التزموا يا جماعة الفترة دي صعبة علينا كلنا».



وأوضح أن الدولة تحسب تكاليف الخبز السياحي «ولازم إيد الدولة تتدخل في الوقت المناسب؛ حتى لا ينفلت الحال، وده محدش هيسمح بيه»، مؤكدًا أن اجتماع الرئيس حضره قيادات رفيعة (رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات، ووزير التموين).



ولفت إلى أن التقارير المعلوماتية تصل للرئيس السيسي على مدار الساعة «وانت قاعد الخريطة قدامك؛ ومحدش قالك متكسبش إنما خد هامش ربح 1 أو 2%؛ بدل ما تخسر كل اللي عندك»، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد المتاجرة بالبلد «وفي الآخر انت محتاج ضبط شارع وضبط أسواق».



وطالب أحمد موسى المواطنين بالتبليغ عن أي أحد يرفع الأسعار، مؤكدًا أن معارض أهلا رمضان بدأت في بعض المحافظات «هتلاقي لتر الزيت نوع بـ28 ونوع بـ37 والاتنين موجودين في المعارض».



وشدد على أنه لا يوجد سلعة إلا وذات جودة «والحكومة مش مسئوليتها إلزام القطاع الخاص بتحديد الأسعار».









