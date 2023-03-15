مسئول بالزراعة: الزراعة التعاقدية طوق النجاة لإنتاج الدولة المصرية

قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن «الزراعة التعاقدية طوق النجاة للمزارع المصري والإنتاج داخل الدولة المصرية»، مشيرًا إلى مساهمتها في تفعيل السياسة الزراعية المطلوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الزراعة التعاقدية تساعد على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة كالقمح والذرة الشامية وفول الصويا وعباد الشمس.

وأشار إلى وضع سعر عادل يحقق المستهدف للمزارعين، موضحًا أن سعر ضمان زراعة طن فول الصويا 18 ألف جنيه، والذرة الصفراء 9500، والذرة البيضاء 9 آلاف، وعباد الشمس 15 ألفًا.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، أن تلك الأسعار قابلة للزيادة أثناء موسم الحصاد، طبقًا للبورصة العالمية، مؤكدًا أنها ليست قابلة للنقصان؛ لضمان الوفرة وتحقيق الربح المناسب للمزارعين؛ حتى يتمكنوا من تنفيذ سياسة الدولة المصرية الخاصة بتأمين الغذاء.

وذكر أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة، في إضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، في إطار استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالتوسع الأفقي؛ لمواكبة الزيادة المضطردة في عدد السكان.

وأكد أن تلك المساحات لم تضاف إلى الرقعة الزراعية منذ أكثر من 40 عامًا، مضيفًا أن الأمر يؤمن الغذاء وإنتاج المحاصيل الحقلية والاستراتيجية المهمة والبستانية، التي يقع على عاتق الدولة توفيرها، وتصدير الفائض منها إلى الخارج؛ لبناء الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمدينة العين السخنة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، 6 كيانات جديدة للصرح العملاق وهي: مصنــع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، إلى جانب مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية للمرة الأولى في مصر بطاقة 300 ألف طن سنويا.