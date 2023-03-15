وكيل إعلام النواب يلتقي شعبة المصورين الصحفيين لمناقشة مطالبهم

قال النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه سيلتقي عددا من أعضاء شعبة المصورين الصحفيين، بعد قليل، في لجنة الثقافة والإعلام بمقر مجلس النواب.

وأوضح "مصطفى" في تصريحات لـ"الشروق"، أن الاجتماع سيناقش وجهات نظر الشعبة المتخصصة، والسماع لهم بشأن الأثر التشريعي للقوانين التي صدرت مؤخرا بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد أنه سينقل وجهة نظرهم لأعضاء اللجنة ومجلس النواب؛ للنقاش حول مدى إمكانية حدوث نقلة نوعية حتى يواكب التشريع ما يحدث من تطور في هذا المجال، ومن بينها المادة 12 في القانون والتي يطالب بها أعضاء الشعبة بتعديلها.



وشدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على أهمية دعم الصورة الصحفية؛ نظرًا لأنها تؤدي خدمة عظمية لحرية الرأي والتعبير وخدمة للصحافة بشكل عام.

وأشار إلى أن الصورة تؤثر في وجدان الناس ولابد من وجود صورة تعبر عن مصر والجمهورية الجديدة، مؤكدا أن شعبة المصورين الصحفيين لها تأثير كبير من خلال المنافسات والأنشطة والمسابقات التي تسلط الضوء على مواهب مميزة.