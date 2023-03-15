سر تغيير ملعب تدريبات الزمالك استعدادا لشباب بلوزداد

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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تغيير ملعب تدريب الفريق الأول في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويتقابل الزمالك مع بلوزداد مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

وتقرر إقامة المران في الثامنة مساء اليوم على ملعب نيلسون مانديلا بدلا من إقامته في الخامسة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

ويأتي قرار فيريرا بتغيير ملعب مران الفريق وذلك تجنبا لاصابة اللاعبين بالارهاق فضلا عن رغبة المدير الفني في اضفاء قدر من السرية على التدريبات.

يذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ٤ نقاط فيما يمتلك بلوزداد ٦ نقاط في الوصافة ويتصدر الترتيب الترجي التونسي وله ٩ نقاط بينما يحتل المركز الأخير المريخ السوداني وله ٤ نقاط أيضا