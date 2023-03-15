يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس، 16 حفلا غنائيا للفنانة بسمة عبدالقادر وفرقتها الموسيقية.

يأتي الحفل ضمن برنامج العروض الفنية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وتقدم خلاله الفرقة مجموعة من أجمل المدائح النبوية الشريفة منها، "المسك فاح"، "يارب جل علاك، سيرة النبي، إلهي، الرضا والنور، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي".

وتعتبر الفنانة بسمة عبدالقادر من مؤسسي فرقة ألحان الشرق الموسيقية، وشاركت في إحياء عدد من الحفلات ذات الطابع الصوفي في دار الأوبرا المصرية، وعدد من المؤسسات الفنية.