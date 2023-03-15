دبي تطلق مبادرة العمل من المكتبة لتعزيز معارف الموظفين الحكوميين

أعلنت حكومة دبي بالإمارات، إطلاق مبادرة "العمل من المكتبة" لتعزيز معارف الموظفين الحكوميين.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله الفلاسي، إن المبادرة يتم إطلاقها بالشراكة بين الدائرة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي وهيئة دبي الرقمية.

وأوضح خلال مشاركته في منتدى "عن بعد"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تهدف لتشجيع أنماط جديدة من العمل عن بعد في المكتبات العامة في دبي، وتشجيع الموظفين الحكوميين على تعزيز معارفهم وخبراتهم ومواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة.

وتابع "نهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين مختلف الفرق الحكومية من خلال إتاحة الفرصة لها للتواجد والعمل في مكان واحد ما يساعد على تبادل الخبرات والارتقاء بكفاءة العمل والإنجاز".

وتدعم المبادرة الجديدة التي تشكل نموذجاً جديداً لأنظمة العمل المرنة أكثر من 61 جهة حكومية تضم نحو 67 ألف موظف.