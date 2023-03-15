رئيس أوكرانيا يقيل 3 حكام من مناطق لوهانسك وأوديسا وخميلنيتسكي

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حكام مناطق لوهانسك وأوديسا وخميلنيتسكي، وفقا لمراسيم نشرت اليوم الأربعاء.

وذكرت الوثائق أن الإقالات جاءت بناء على طلب الحكام سيرهي هايداي ومكسيم مارشينكو وسيرهي هامالي.

ويتردد أن من المرجح ترقية هايداي ليصبح سفيرا لأوكرانيا لدى كازاخستان، ويتولى هايداي - 47 عاما منذ أكتوبر 2019 إدارة منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا، والتي أصبحت تحت سيطرة موسكو إلى حد كبير بعد العملية العسكرية الروسية التي انطلقت قبل أكثر من عام.

وأعلن مارشينكو - 40 عاما، أنه سيعود إلى الجيش، وكتب على قناته عبر تطبيق تليجرام: "اكتشفت أنني يجب أن أقوم بما أتقنه: قتل الأعداء والكفاح من أجل مستقبل أوكرانيا".

وكان الكولونيل مارشينكو يقود كتيبة قبل تعيينه حاكما لمنطقة أوديسا بجنوب البلاد في مارس 2022.

وتولى هامالي - 43 عاما، إدارة منطقة خميلنيتسكي، غربا، منذ ديسمبر 2020، ولم يتم إعلان شيء بشأن مستقبله أو بشأن تعيينات في المناصب الثلاثة الشاغرة.