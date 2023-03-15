 وزير الخارجية التونسي وسفير مصر يؤكدان أهمية دفع سبل التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
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وزير الخارجية التونسي وسفير مصر يؤكدان أهمية دفع سبل التعاون بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 10:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 10:47 م

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و إيهاب فهمي سفير مصر بتونس أهمية دفع سبل التعاون بين البلدين للارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد نبيل عمّار وسفير مصر بتونس أهمية التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار لسفير مصر بتونس إيهاب فهمي والذي قدم له التهاني بمناسبة تعيينه في منصبه، وذلك وفقاً لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الأربعاء".

وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التواصل وتبادل زيارات كبار المسؤولين وعقد الاستحقاقات الثنائية والحرص على تنفيذ توصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية التي انعقدت بتونس في مايو 2022.

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