ولي العهد الكويتي يطالب بوضع القضية الفلسطينية في أولويات الطرح الإعلامي العربي

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب في أولويات الطرح الإعلامي العربي، مشددا على أهمية تضافر الجهود لإبراز القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي وجعل الخطاب الإعلامي من وسائل تناولها والدفاع عنها.

وجدد الصباح، دعم الكويت الكامل والجاد لكل ما من شأنه الوصول إلى حل عادل شامل لهذه القضية وفق الشرعية الدولية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء ذلك خلال استقبال الصباح، اليوم في قصر بيان، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزراء وممثلي وزراء إعلام الدول العربية والخليجية المشاركين في اجتماعات الدورة العادية الـ98 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمناسبة انعقادها بدولة الكويت.

وأشار الصباح، إلى ضرورة تكثيف الجهود في التصدي للإشاعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة قد تؤدي إلى إحداث فتن بين الأفراد تمتد أحيانا إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال ولي العهد الكويتي: "واجب التوعية اللازمة وخصوصا لفئة الشباب وتنمية إدراكهم لمجابهة ومواجهة أي أفكار هدامة تستهدف عقولهم ومصائرهم في ظل معلومات مغلوطة قد يقف بعض شبابنا المستهدف أمامها تائها".