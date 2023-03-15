قتيلان و4 مفقودين جراء انهيار أرضي في إندونيسيا

قال مسئول إن انهيارا أرضيا ناجما عن هطول أمطار غزيرة، أسفر عن مقتل شخصين في بلدة بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وفُقد 4 آخرون بعد أن طمر الانهيار الأرضي 6 منازل في بوجور (حوالي 60 كم جنوب جاكرتا) وفقا لرئيس وكالة إدارة الكوارث المحلية، تيوفيلو باتريسيو فريتاس.



وقال المسؤول إن الانهيار الأرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة.



يشار إلى أن الانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا، خاصة خلال موسم الأمطار من أكتوبر إلى أبريل.



ولقي عشرات الأشخاص حتفهم في انهيار أرضي طمر منازل في قرية في جزر ناتونا الإندونيسية الأسبوع الماضي.