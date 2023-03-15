رئيس الوزراء الياباني يدرس زيارة كوريا الجنوبية في إطار «دبلوماسية المكوك»

يدرس رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، زيارة كوريا الجنوبية في إطار "دبلوماسية المكوك"، في وقت مبكر من هذا الصيف، عقب زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى اليابان غدا الخميس.



وتأتي زيارة كيشيدا المحتملة في إطار "دبلوماسية المكوك" بين سول وطوكيو، والتي من المتوقع أن يوافق كيشيدا ويون على استئنافها في قمتهما في طوكيو غدا الخميس، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.



وتم تعليق "دبلوماسية المكوك" منذ التقى رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيهيكو نودا ورئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك في مدينة كيوتو بغرب اليابان في ديسمبر 2011.



وقال مسئول كبير في الخارجية اليابانية، إنه من المرجح أن يزور كيشيدا كوريا الجنوبية بعد انتهاء جلسة البرلمان الياباني العادية الحالية، التي تستمر حتى 21 يونيو المقبل، ما لم يتم تمديدها إلى أغسطس المقبل.



من ناحية أخرى، أكد مصدر حكومي ياباني أن اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان استئاف الحوار الأمني، الذي عُقد آخر مرة في مارس 2018، خلال لقاء كيشيدا والرئيس الكوري غدا الخميس، في دلالة أخرى على تحسن العلاقات الثنائية.



تأتي هذه الخطوات عقب اتفاق الدولتين الأسبوع الماضي على حل الخلاف بشأن تعويض العمالة القسرية وقت الحرب، الذي أدى لتوتر العلاقات بين الدولتين خلال الأعوام الماضية، يشار إلى أن الدولتين تواجهان تحديات أمنية إقليمية مشتركة ومتزايدة، تشمل البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية والتعزيز العسكري الصيني.