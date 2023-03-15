نتنياهو يختصر زمن زيارته لبرلين دون الإفصاح عن السبب

اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته لبرلين، ليغادر مساء غد الخميس، بدلا من صباح الجمعة، كما كان المقرر سلفا، حسبما قالت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا لـ(د.ب.أ)، دون الإفصاح عن السبب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن واقعة أمنية سرية حدثت في وقت سابق الأسبوع الجاري هي السبب وراء تعديل برنامج الزيارة.

وكان ما تم إعلانه رسميا أفاد بأن نتنياهو عقد محادثات أمنية مع وزير الدفاع يوآف جالانت بعد ظهر اليوم الأربعاء. وتم إطلاع رئيس الوزراء على "تطورات أمنية" وقعت على مدار الأيام القليلة الماضية.

ويعتقد أن الحادثة المعنية هي انفجار قنبلة قرب مجيدو بشمال إسرائيل أمس الأول الاثنين، واتضح حتى الآن أن شابا من قرية سالم العربية تعرض لإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم فرض حظر على نشر التفاصيل الأكثر دقة للنبأ.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الرجل تعرض لإصابات في جميع أجزاء جسده بسبب شظايا القنبلة.

وكان تم زراعة القنبلة على جانب طريق، حيث انفجرت .

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن من المحتمل أن الانفجار تم بعبوة ناسفة من النوع الذي تم استخدامه في وقت سابق ضد الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.