بحوث الصحراء وأكساد يتابعان زراعات أصناف القمح تحت ظروف الإجهادات البيئية برأس سدر بجنوب سيناء



تابع مركز بحوث الصحراء وأكساد زراعات أصناف القمح تحت ظروف الإجهادات البيئية برأس سدر بجنوب سيناء وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين إنتاجية المحاصيل في المناطق الجافة.

وقال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الفريق البحثي بمركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافه والأراضي القاحلة (اكساد) يعمل على اختبار الأصناف المتاحة لاختيار الأفضل منها لكي تناسب مع الظروف القاسية في المناطق الجافة ومن المتوقع أن تساهم هذه الأصناف الجديدة في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل ومقاومتها للعوامل البيئية القاسية في هذه المناطق.

ولفت إلى أن الفريق البحثي للمركز يقوم بتحديد القياسات الحقلية المختلفة التي سيتم متابعتها، وتشمل هذه القياسات مراقبة نمو النباتات، والمحتوى المائي في التربة والنباتات، والتعبئة الكلوروفيلية، ونسبة الاستعاب الزراعي، وحجم الحصاد.

ونوه بأن تلك الجهود المبذوله للنهوض بانتاجيه المحاصيل الاستراتيجيه تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعه السيد القصير بشأن تعزيز خطة تطوير قطاع الزراعة في المناطق الصحراوية، وتوفير مصادر غذائية مستدامة.

من جانبه أوضح الدكتور ايهاب زغلول رئيس محطه بحوث رأس سدر، أنه يتم تحديد السلالات المستخدمة في الدراسة، طبقا للاسس العلميه والبحثيه حيث يتم تحديد الخصائص الوراثية والفسيولوجية التي قد تؤثر على قدرتها على تحمل الاجهادات البيئية كذلك يتم تحديد معايير الاجهادات البيئية المختلفة التي قد تواجه النباتات في المنطقة، مثل الجفاف، والحرارة العالية، والملوحة.

وأكد المهندس محمد عبد الله مسؤول المتابعة من قبل اكساد، أن عمليات الزراعة والرعاية اللازمة للسلالات المدروسة تتم وفقا للمعايير البحثيه بما يلائم الظروف البيئية في المنطقة، وتتضمن هذه العمليات تحديد الوقت المناسب للزراعة، ونوعية التربة، وحجم الري، والتسميد.