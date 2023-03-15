الأزهر يدعو الدبلوماسيين العرب للتمسك باللسان العربي في المحافل الدولية

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• وكيل الأزهر يطالب بتفعيل التشريعات الخاصة بحماية اللغة العربية وجعلها حاضرة في الحياة العامة والأنشطة الفنية والإعلامية

شارك الأزهر الشريف في المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والذي جاء تحت عنوان "اللغة العربية والانتماء الوطني"، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور أسامه العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، ولفيف من قيادات وعلماء وباحثين الأزهر.

وقدم وكيل الأزهر خلال كلمته في افتتاح المؤتمر خمس توصيات ورسائل مهمة للحفاظ على اللغة العربية وهي:-

أولها: أن ينطق الدبلوماسيون العرب باللسان العربي في المحافل الدولية، والأوساط السياسية.

وثانيها: أن تفعل التشريعات الخاصة بحماية اللغة العربية والنهوض بها، بما يجعلها حاضرة في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية.

وثالثها: أن تعمل الدوائر التربوية على إيجاد صيغ وبدائل مرغبة للنشء في دراسة العربية والتكلم بها.

ورابعها: ضرورة توفر إرادة حقيقية وقرار بآليات تنفيذية يعنى بتعريب العلوم المعاصرة.

وخامسها: أن تصطبغ الرسالة الإعلامية بالصبغة اللغوية الفصيحة.