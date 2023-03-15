في أجواء ملكية، أقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنه الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد الماضي، على عريسها اليوناني المسلم، جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور الملك عبدالله والملكة رانيا.

وعقد القران في بيت الأردن "القصر الملكي" وسط أجواء عائلية، وبإطلالة رقيقة لفستان العروس الذي تميز بقماش أبيض ناعم مع مساحة دانتيل عريضة تغطي النصف الأعلى من الصدر، وطرحة بيضاء طويلة منقرشة.

وبحسب "العربية"، أقيم الزفاف وسط مراسم أقامتها مجموعة حرس الشرف الملكي، والتي تستخدم في استقبال ضيوف الملك عند زيارة المملكة.

وأحيت فرقة معان للفلكلور الشعبي في حفل زفاف الأميرة، وهي فرقة تحافظ على التراث الفني الأردني وتمتلك كفاءة وطاقة إبداعية وتعبيرية في عرض ألوان السامر الأردني البدوي؛ مثل الجوفيات المعانية والتسعاوية وزفة العريس والسحجة.

• السيدة انتصار السيسي وابنتها ضمن الحضور

وشاركت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملكة رانيا فرحتها بزفاف ابنتها الأميرة إيمان، حيث حضرت الحفل مع ابنتها آية السيسي.

• هدية الملكة لابنتها الأميرة

ظهرت صورة الأميرة إيمان وهي ترتدي تاج والدتها من الألماس، في آخر الفيديو الذي نشرته الملكة رانيا يحمل ذكرياتها مع ابنتها منذ أن كانت طفلة، وذلك قبل أيام من حفل الزفاف.

هذا التاج سبق وأن ارتدته الملكة رانيا لأول مرة في عام 2001 أثناء حضورها المأدبة الرسمية التي أقامتها الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة، في قاعة سانت جورج بقلعة وندسور.

وظهرت الملكة بالتاج مرة أخرى في مأدبة العودة التي أقامتها برفقة زوجها الملك الأردني عبدالله الثاني، للملكة إليزابيث وأفراد العائلة المالكة، فيما لم ترتديه الملكة منذ ذلك الوقت إلى حين ظهوره فوق رأس الأميرة إيمان.

أما الحزام المطرز ذو الإكسسوار الدائري المرصع في المنتصف، الذي ارتدته الأميرة خلال حفل الحناء، فهو الحزام الذي ارتدته مع فستان زفافها وقت أن تزوجت الملك عبدالله الثاني في عام 1993.

وظهرت العروس الأميرة إيمان خلال حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا يوم الثلاثاء في قصر الحسينية، مرتدية فستان أبيض محتشم ذو أكمام طويلة مع حزام فستان زفاف والدتها الملك رانيا.

وبحسب شبكة "رؤية" الأردنية الإخبارية، حضر حفل الزفاف الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله، وشقيق العروس، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وشقيق الملك عبدالله الأمير فيصل بن الحسين، والأخوان غير الشقيقان للملك عبدالله، الأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، وأبناء عمومة الملك الأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.

كما حضر عقد القران وحفل الزفاف الأميرة منى الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة راية بنت الحسين، والأميرة ثروت الحسن، والأميرة رحمة بنت الحسن، والأميرة سمية بنت الحسن، والأميرة زينا الفيصل، والأميرة ريم علي، والأميرة غيداء طلال، والأميرة مريم غازي، والأميرة زينة راشد، والأميرة تغريد محمد، والأميرة فريال.

• من هو العريس؟

. ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا عام 1994

. وهو من أصول يونانية

. يحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

. يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية

• من هي الأميرة الأردنية إيمان؟

. بنت الملك الأردني عبدالله الثاني

. وُلدت بمركز الملك حسين الطبي في عمَّان في 27 سبتمبر 1996

. يبلغ عمرها حالياً 26 عاماً

. هي ثاني أبناء الملك عبدالله الثاني

. يكبرها بعامين ولي العهد الأمير حسين في عمر 28 عاما.

. تصغرها الأميرة سلمى في عمر 21 عاما، ثم الأمير هاشم 17 عاما.

. درست الأميرة إيمان في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، على خُطى شقيقها الأمير حسين.

. أنهت دراستها الثانوية في الأكاديمية الدولية في عمان.

. تخرجت في عام 2014 وحصلت على شهادتي تفوق؛ واحدة في علوم الرياضة، وأخرى في مبحث العلاقات الدولية.

. جدها لأبيها هو الملك حسين ملك الأردن السابق.

. جدتها لأبيها هي زوجته الثانية الأميرة منى الحسين، والتي تغير اسمها بعد الزواج من أنطوانيت غاردنر، وهي ابنة الضابط البريطاني والتر برسي غاردنر الذي خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن.