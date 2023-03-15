قناة فرانس 24 تستغنى عن خدمات صحفية بالقسم العربي بتهمة معاداة السامية

أعلنت قناة «فرانس 24» الفرنسية، الاستغناء عن خدمات صحفية بالقسم العربي بتهمة معاداة السامية، وذلك بحسب بيان صادر عن القناة، مساء اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، قررت إدارة القناة إيقاف 4 صحفيين لديها وفتح تحقيق معهم، بعد اتهامات وجهت إليهم بالتحريض ومعاداة السامية؛ بهدف مراجعة «مواقف وآراء شخصية لمراسلة كتبتها على حسابها الشخصي على موقعي فيسبوك وتويتر».

وذكرت تقارير إخبارية، أن ليلى عودة مراسلة القناة الفرنسية في القدس، اتهمت باستخدام مصطلحات في كتاباتها مثل كلمة «شهيد»، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يقتلون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واتهمت المراسلة باستخدام عبارة «أراضي عام 1948» بدلا من استخدام كلمة «إسرائيل»، وهو ما تعتبره القناة مخالفا لسياستها الإعلامية في التعامل مع الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.

وأكدت الشبكة التزامها بمكافحة جميع أشكال التمييز، مضيفة أنها فتحت تحقيقا داخليا مع 4 صحفيين من طاقم التحرير الناطق بالعربية.

وتنص مدونة أخلاقيات «فرانس 24» على أن حسابات الصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تمتثل «للقواعد المهنية والأخلاقية، وألا تنتهك قيم الأخلاق واستقلالية وحيادية الشركة».

وأضافت: «الإجراءات المتخذة في سياق هذا الوضع تهدف إلى حماية سلامة عمل طاقم تحرير فرانس 24 الناطق بالعربية».

وأثار قرار القناة الفرنسية انتقادات واسعة في الوسط الإعلامي الفلسطيني، ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى مقاطعة قناة «فرانس 24»؛ للعدول عن قرارها وقف الصحافية الفلسطينية ليلى عودة.

وأوضح المنتدى في بيانه أنّ مشوار الصحافية ليلى عودة في العمل الصحافي يزيد عن 30 عاما، وتعد من الوجوه البارزة لدى شبكة «فرانس 24»، وقد تعرضت مؤخرا لمضايقات مستوطنين خلال بث مباشر مع القناة، الأمر الذي يضع مسؤولية مهنية وأخلاقية وإنسانية على إدارة القناة بتقدير جهد وعمل مراسلتها، فضلا عن حمايتها ودعمها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، لا أن تبادر بوقفها عن العمل بدعوى ما يسمى «معاداة السامية».