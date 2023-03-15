يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، معرضا للفنون التشكيلية بمناسبة اليوم العالمي للمراة.

المعرض يحمل عنوان "مبدعات" بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ويفتتح في السادسة مساء غد ـ الخميس ـ بقاعة آدم حنين، في مركز الهناجر للفنون بساحة دار أوبرا القاهرة، ويمتد حتى 22 مارس الجاري.

يشارك بالمعرض مجموعة من الفنانات التشكيليات وهن، أسماء محمود، البولندية إيزابيلا أخمن، لينا أسامة، دينا أنور، دينا صموئيل، دينا مدكور، رانيه اشرف، رشا البنا، راندا فخرى، ريهام أبو العزم، سارة خير، سلمى العشري، سلوى حمدي، عبير فوزي، لينا أسامة، منة الله محمد حسن، منى خليل، نجوى مدي، نهاد سعيد، نهى إلهامي، نيفين إمام، نيفين ناثان، هبه عربيه، هدير جمال، وتعده الدكتورة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بالصندوق.

تقدم الفنانات المشاركات 45 عملاً فنياً، تضم مجموعة من الأعمال الفنية من التصوير الزيتي، والأكريليلك، والباستل، وفن الحلي، وفن النحت، والتى تعبر عن المرأة برؤية وأسلوب متنوع.