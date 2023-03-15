ملكة بلجيكا من الأقصر: المدينة الذهبية هي أهم اكتشاف أثري في القرن الـ21

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استقبل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، اليوم "ماتيلدا" ملكة بلجيكا، والأميرة "إليزابيث" دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، بمدينة الأقصر.

وزارت الملكة مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك، برفقة حواس، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واصطحب حواس، الملكة ماتيلدا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، بجولة في المدينة الذهبية المفقودة.

وقال حواس للملكة، إن تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل الملك توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

فيما قالت الملكة، إن المدينة الذهبية هي أهم اكتشاف أثري في القرن الـ21.

الجدير بالذكر أن الدكتور زاهي حواس، قد قابل الملك فيليب والملكة في عام 2019، ورافقهما في زيارة وادي الملوك ومنطقة الأهرامات.