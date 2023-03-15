هالة أبو علم: ماسبيرو حائط الصد لمصر في الأزمات

قالت الدكتورة هالة أبو علم، المذيعة بالتلفزيون المصري، إنها كانت تحلم بالعمل في ماسبيرو منذ الطفولة، منوهة بأن التلفزيون المصري صوت مصر أمام العالم، ووجودنا به حملنا مسئولية كبيرة.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدخول لمبنى الإذاعة والتلفزيون كان يحتاج المرور باختبارات قاسية جدًا، مضيفة: "مكنش في حد وحش.. كلهم كانوا حلوين على الجانب المهني"، كما أن الراديو والتلفزيون ثروتها الأولى.

وأوضحت أن مبنى الإذاعة والتلفزيون نشأ على حب العاملين به، كما أنه مر بظروف صعبة جدًا وهو حائط الصد الأولى للأزمات والهجمات، ويعكس الشعور بالفرحة والانكسار.