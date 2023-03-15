 مسئول روسي: نخطط لزيادة إمدادات الفحم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023 - بوابة الشروق
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مسئول روسي: نخطط لزيادة إمدادات الفحم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023

البحرية الروسية
البحرية الروسية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 5:03 م

أعلن نائب وزير الطاقة الروسي سيرجي موخالنيكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط لزيادة صادرات الفحم إلى دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023.

وقال موخالنيكوف لصحفيين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، إن "موسكو خفضت صادرات الفحم بنسبة 1% على أساس سنوي في عام 2022، لتصل إلى 221.2 مليون طن، ولكن نتوقع زيادة في الصادرات خلال عام 2023 الجاري".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وضع خطة لحظر استيراد الفحم الحجري من روسيا بشكل نهائي، وقد دخلت خطة الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ضمن سياسة "اعتصار الاقتصاد الروسي" لإجبار موسكو على وقف العملية العسكرية على أوكرانيا.

وردا على ذلك، قالت مديرة المركز الروسي لكفاءة الطاقة، إيكاترينا كفاشا، إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الفحم الروسي، قد يؤدي لزيادة أسعار الكهرباء في أوروبا.


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