محافظ قنا يوجه بالاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية لخطة الدولة الاستثمارية بالمحافظة

وجه محافظ قنا أشرف الداودي، بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظة حتى ينعكس أثرها بالإيجاب على مستوى وجودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 – 2023 بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد "الداودي" خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة المتخاذلين، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكدا على استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدما في معدلات التنفيذ.

كما أكد المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز قنا.