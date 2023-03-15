رئيس فنلندا: تركيا توصلت إلى قرار بشأن انضمامنا للناتو

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفنلندي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة المقبل.

وبحسب ما نشره موقع قناة «الشرق» للأخبار، أوضح نينيستو في بيان: «كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار.. بالطبع قبلت الدعوة».

وفي وقت سابق، قال مسؤولان تركيان إنه «من المرجح بشدة، أن يصدق البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي قبل ختام جلساته في منتصف أبريل»، وذلك قبل يوم من زيارة الرئيس الفنلندي ساولي نينسته إلى تركيا.

وقال مسؤول كبير إن طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي، ستجري الموافقة عليه بشكل مستقل عن السويد، التي تقدمت بطلب انضمام إلى الحلف العسكري في نفس الوقت مع فنلندا بعد حرب روسيا وأوكرانيا، العام الماضي.

ودأبت تركيا على الإشارة لأن السويد بحاجة لاتخاذ خطوات إضافية في مواجهة مناصري المسلحين الأكراد وأفراد شبكة تنحي عليها أنقرة باللائمة في محاولة انقلاب عام 2016. وتصنف تركيا كلتا المجموعتين منظمتين إرهابيتين.

ولم تحرز المحادثات بين السويد وتركيا تقدما يذكر، وخصوصا عقب عدة نزاعات تتمحور بشكل رئيسي حول احتجاجات في الشوارع لجماعات موالية للأكراد في ستوكهولم.

ووسط توتر متزايد مع السويد، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى في يناير، إلى أن أنقرة ربما تمنح الضوء الأخضر لانضمام هلسنكي قبل ستوكهولم.