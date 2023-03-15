شركة «نورد ستريم 1» تدرس تأمين الخط بعدما تعرض للتفجير

يدرس تحالف الشركات (كونسورتيوم) الذي يشغل خط نورد ستريم 1 لنقل الغاز، والمعطل حاليا، تأمين أجزاء الخط التي تعرضت لأضرار، وفقا لشركة "إي. أون" الألمانية الشريكة في ملكية الخط.

وقال مارك شبيكر، المدير المالي التنفيذي لشركة "إي. أون"، في إيسن اليوم الأربعاء: "تركز الشركة المشغلة حاليا على استيضاح كيفية سد الخطين اللذين لحق بهما الدمار وتجفيفهما أولا، حتى لا يتعرضان للمزيد من التآكل".

وأضاف شبيكر: "من وجهة النظر التي نتبناها اليوم، تتوقف مسألة ما إذا كانت ستتم محاولة الإصلاح في مرحلة ما في المستقبل على التكهنات تماما".

وتبلغ حصة "إي. أون" في نورد ستريم إيه جي 5ر15 %، في حيت تملك شركة "جازبروم" الروسية حصة الأغلبية. وبعد تخفيض القيمة عدة مرات، صارت حصة "إي. أون" في السجلات المالية الرسمية صفر منذ نهاية 2022.

وتم اكتشاف 4 مواضع تسريب في خطي نورد ستريم 1 و2 بعد انفجارات وقعت قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية نهاية سبتمبر 2022، وتعتقد السلطات تعرض الخطين لعمليات تخريب، ولكن لم يتضح من المسؤول عنه.

وكان الخطان ينقلان الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.