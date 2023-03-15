وزير النقل: توجيهات رئاسية بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في أعقاب توقيع عقود بين وزارة النقل وشركات وخطوط ملاحية عالمية، أنه يتم استغلال موقع مصر الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية لإنشاء البنية الأساسية.

وأشار إلى التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

وجرى التوقيع اليوم، على مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة "لينزا إيجيبت" للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5 أفدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر، وكذلك لجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع إمكانية التصدير للخارج مستقبلاً، وكذلك تجهيز المصنع بالمعدات والآلات اللازمة.

وتهدف مذكرة التفاهم لتوطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد وتصنيعها محليا، مثل (أنظمة الربط -لقم الفرامل -العجل-مثبتات السكة)، كما تتضمن المذكرة الاستعانة بمهندسين وعمال من هيئة السكك الحديدية، وتولي شركة لينزا تقديم دراسة جدوى عند التوسع في إنتاج مكونات أخرى لوزارات أخرى داخل مصر.