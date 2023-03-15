 حي السلام أول يهدم أسوار بناء مخالفة بمساكن أطلس والمحمودية القديمة واسبيكو الجديد - بوابة الشروق
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حي السلام أول يهدم أسوار بناء مخالفة بمساكن أطلس والمحمودية القديمة واسبيكو الجديد

محمد عبدالناصر
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 12:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 12:24 م

"ذهني" يوجه برفع كفاءة الإضاءة أمام المسجد الكبير بشارع الثلاجة
وجه اللواء إيهاب ذهني، رئيس حى السلام أول، شرق محافظة القاهرة، برفع كفاءة مستوى الإنارة وتركيب كشافات جديدة أمام المسجد الكبير بشارع الثلاجة من جسر السويس، مشددًا على إدارة الإنارة بالحى بصيانة الأعمدة والكابلات الكهربائية بالشوارع، حفاظًا على السلامة العامة.

وأشار الذهنى، اليوم الأربعاء، إلى إزالة جميع الاشغالات والمخالفات بشارع 27 لتحقيق الانضباط بالشارع، موضحًا أن إدارة الإشغالات صادرت المقاعد والطرابيزات الخاصة بالمقاهي والكافيهات المتواجدة بالشوارع وتعيق حركة السير.

وأضاف رئيس حي السلام أول، أن الجهات المعنية نجحت في إزالة الأسوار المخالفة بمساكن أطلس ٢ في بلوك 99، وبمساكن المحمودية القديمة، مشيرًا إلى مصادرة الباب الحديد وتندة خشبية مخالفة باسبيكو الجديد.

وأوضح ذهني، أن الأسوار المخالفة تتمثل في أبنية بالطوب الأحمر والأبيض بدون ترخيص على أراضي الدولة، مشيرًا إلى التعامل معها على الفور وإزالتها حتى سطح الأرض، وتحرير محاضر ضد المخالفين.


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