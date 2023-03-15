اكتسح فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 نظيره مصر المقاصة بسباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب كلية الزراعة بالجيزة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ يوسف حسن "هدفين" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وماجد هاني وأحمد محمود وعلي أحمد حسام "ميدو" وسيف مرعي.

وقدم لاعبو الزمالك أداءا مميزا خلال أحداث اللقاء ونتج عن ذلك إحراز سبعة أهداف كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة أمام مرمى مصر المقاصة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2003 من؛ محمد صبري مدربا، أحمد السيد و مصطفى عبد العظيم مدربين مساعدين، حسني مسعد مدربا لحراس المرمى، رضا عبدالواحد إداريا، محمود سعيد اخصائيا للتأهيل والإصابات، سيد جاد عاملا للمهمات.

كانت نتيجة 7-0 قد تكررت على المستوى العالمي أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة، من بينها فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا بالبريميرليج، واكتساح مانشستر سيتي ضيفه لايبزيج بنفس النتيجة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.