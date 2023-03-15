محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة بالمحافظة عينت 5409 شباب

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مديرية القوى العاملة عينت 5409 شباب، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كل سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم جمبع الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأضاف الشريف، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف محمد كمال وكيل المديرية ، عينت 5409 شباب، منهم 153 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10388 راغب عمل منهم 258 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 135 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة.