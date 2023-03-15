محافظ الغربية يسلم 11 تروسيكل للأسر الأكثر احتياجا

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، 11 تروسيكل لـ11 أسرة من الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية، وذلك ضمن خطة المحافظة والمؤسسة لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب ضمن مشروع رزق حلال.

ووجه محافظ الغربية، التهنئة للحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، معرباً عن سعادته بتواجده وسط الشباب، مؤكداً أن مصر محظوظة بشبابها، فهم الأذرع الرئيسية والمحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية.

كما أكد "رحمي"، أن مصر لديها كل المقومات للنجاح وأهمها الشباب والمرأة، حيث يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بهاتين الفئتين لما لهما من دور فعال في المجتمع، وفي تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد أهمية التعاون المثمر والبناء بين المؤسسات الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك لمساعدة الشباب ومحدودي الدخل، وتنفيذ مشروعات صغيرة توفر مصدر رزق حلال ومناسب؛ ليصبحوا من الأسر المنتجة.

من جانبه وجه اللواء محسن النعماني، الشكر لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال والدعم الدائم للمؤسسة في الغربية.

كما وجه الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي حولت الوزارة من جهة إشراف إلى شريك وداعم للجمعيات والمؤسسات.

وأشاد باهتمام المحافظ بتنفيذ وحضور الأنشطة التطوعية وأنشطة الدعم الاجتماعي للأهالي، مثمنا دور المتطوعين في دعم الدولة من خلال التطوع وتقديم الخدمات التطوعية، حيث يشارك المتطوعين في المؤسسة بتحديد هذه الحالات من خلال أبحاث ميدانية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم، واختتم اللقاء بتكريم المؤسسة لمحافظ الغربية ومديرية التضامن الاجتماعي.