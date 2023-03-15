أوضح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، جهود الدولة في التحول للزراعة الذكية، قائلًا إن التعامل فيها يكون بـ«الريموت كونترول».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الزراعة الذكية تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة لقراءة الإنتاج ونمو النبات، معربًا عن أمله بالتوسع في استخدامها داخل مصر مستقبلًا.

وذكر أن «الإنتاج الزراعي يتطلب مجهودًا كبيرًا؛ لأنه يحتاج التعامل مع تغيرات مناخية، وبيئة جافة، ومحدودية مياه»، موضحًا أن الأمر يتطلب دراسة جغرافية مستفيضة حول كمية المياه في باطن لأرض ومدى تجددها، وهل تغطي الاقتصاد على المدى الطويل.

وذكر أن الإنتاج الزراعي يتطلب الوقوف على جودة المياه ونسبة الملوحة، ومدى مواكبتها وفائدتها للزراعة من عدمه، مضيفًا أن الجهات المعنية تجري دراسات مستفيضة للأرض سواء جيولوجيًا أو سطحيًا.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب دراسة تركيبة التربة ونوع المحاصيل المستخدمة، واقتصاديات زراعتها والقيمة النقدية المتحصلة منها، معقبًا: «الأمر يستغرق وقتًا ومجهودًا ومالًا، فالتعامل مع استزراع أراضي صالحة ومياه جوفية يكون بكل حذر وحرص ودراسة وتكاليف».

وأضاف أن «تكلفة استصلاح فدان في الأراضي الصحراوية تزيد عن 250 ألف جنيه»، لافتًا إلى أن زراعة 100 ألف فدان صوب زراعية، بمثابة طفرة في الإنتاج الزراعي، تساهم في تعظيم الاستفادة من وحدة المياه والأرض.

https://www.youtube.com/watch?v=DWWx03MYWBU