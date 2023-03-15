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كرّم الشيخ يسري عزام إمام مسجد عمر ابن العاص وأحد علماء الأزهر الشريف بالاشتراك مع جمعية الرواق الأزهري الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حفظة القرآن الكريم بثلاث قُرى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وهي: الجابرية والقيراطية وكفر العبايدة.

وأقيمت المسابقة هذا العام تحت شعار «القرآن يجمعنا» وشارك فيها ٢٠٠٠ حافظ وحافظة بمراحل عمرية مختلفة، منهم أئمة وطلبة من جامعات متنوعة.

وتم إجراء المسابقة ومراسم التكريم بإشراف عام من الشيخ يسري عزام، وبجوائز مالية للفائزين بلغ مجموعها نصف مليون جنيه بمساعدة أهل الخير وجمعية الرواق الأزهري الخيرية، تم توزيعها على العشرة الأوائل في كل المستويات.

كما تم توزيع جوائز خاصة للأئمة والمحفظين، وسط فرحة كبيرة من أهل القرى الثلاث، وبحضور نخبة كبيرة من أهل القرآن والعلم بالمراكز والقرى المجاور.

يذكر أن القرى الثلاث تسمى بـ «قرى العلم والقرآن» لكثرة المعاهد الأزهرية والكتاتيب وحفظة كتاب الله بها، وعمل عدد كبيرمن أبنائها بالإمامة والخطابة، وتخريجها لعدد كبير من أساتذة الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.