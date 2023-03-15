أسعار القمح تفقد مكاسبها مع إعلان تركيا تأييدها لاتفاق أطول لتصدير الحبوب الأوكرانية

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تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الحالي لأعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع في ظل الخلافات المستمرة بشأن شروط تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار القمح تراجعت في ظهيرة اليوم بنسبة 2ر0% إلى 9475ر6 دولار للبوشيل بعد ارتفاعه في وقت سابق من الأسبوع الحالي بنسبة 3ر2%.

وتراجعت أسعار القمح وغيره من السلع، في ظل تزايد المخاوف بشأن تراجع ثقة المستثمرين نتيجة الأزمة المصرفية الحالية في الولايات المتحدة.

من ناحيته ، قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي اليوم إن بلاده تؤيد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما وليس 60 يوما كما تقترح روسيا.

وأشارت بلومبرج إلى أن سعر القمح ارتفع بأكثر من 5% خلال 4 أيام، في أطول فترة ارتفاع يومي منذ شهر.

وجاء ارتفاع أسعار العقود الآجلة بعد تراجعها بنسبة 18% مقارنة بمستواها في منتصف فبراير الماضي بفضل زيادة إمدادات القمح الروسي في الأسواق العالمية.

وفي حين عرضت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب لمدة 60 يوما، لم تتلق ردا رسميا من الأطراف الأخرى، بحسب تصريحات سيرجي فيرشنين نائب وزير الخارجية الروسي أمس.

ورفضت أوكرانيا الاقتراح قائلة إنه يتعارض مع شروط الاتفاقية الأصلية لتصدير الحبوب.

وقال محللون في شركة أجريتل للاستشارات إن المتعاملين في سوق القمح العالمية ابدوا قدرا من نفاد الصبر من مفاوضات تمديد اتفاق تصدير الحبوب التي ما زالت جارية.